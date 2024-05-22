Теплая и сухая погода ожидается в Подмосковье в среду

Сегодня в столичном регионе будет переменная облачность, осадков не ожидается, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в Подмосковье составит от девятнадцати до двадцати четырех градусов тепла, в Москве — от двадцати двух до двадцати четырех градусов.

Ветер будет северо-восточного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот пятьдесят четыре миллиметра ртутного столба.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об акции «Лес будущего», которая прошла в регионе.