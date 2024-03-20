Тепло и без осадков: жителям Подмосковья рассказали о погоде в среду

Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двух до семи градусов тепла, в Москве — от четырех до шести градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет юго-восточного направления со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот пятьдесят шесть миллиметров ртутного столба.

На дорогах местами возможно образование гололедицы.

Ранее врач Мария Беляева рассказала, какая погода может привести к инсульту.