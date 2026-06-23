Тепло родного дома: волонтеры из Пушкино отправили новую партию помощи в зону СВО

Из Городского округа Пушкинский в зону спецоперации отправилась очередная партия гуманитарной помощи. Вместе с грузом на передовую убывает боец с позывным Марс — он только что получил удостоверение участника местного отделения Ассоциации ветеранов СВО. По его запросу депутаты и волонтеры собрали все самое необходимое: от медицинских принадлежностей до маскировочных сетей и сладостей.

Утро 23 июня в Городском округе Пушкинский началось со значимого события. Боец специальной военной операции с позывным Марс получил удостоверение участника Пушкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО и в тот же день отправился к месту службы. Вместе с ним на передовую уехала очередная партия гуманитарной помощи, собранная силами местных активистов.



Инициаторами сбора выступили депутат фракции «Единая Россия» Совета депутатов Городского округа Пушкинский Любовь Дмитриева и руководитель местной Ассоциации ветеранов Специальной военной операции Леонид Соболев. Они учли все пожелания бойца и оперативно сформировали груз.



В коробках — самое востребованное на передовой:

• медицинские принадлежности и предметы гигиены;

• сухие души — незаменимая вещь в полевых условиях;

• средства для уборки и хозяйственные принадлежности;

• маскировочные сети, которые помогают скрывать позиции;

• гостинцы-сладости для поднятия боевого духа.



Леонид Соболев поблагодарил всех участников сбора.

«Мы искренне благодарим всех, кто участвовал в сборе: ваши усилия, время и ресурсы стали частичкой тепла, которая обязательно дойдет до наших бойцов. Пусть эта помощь станет не только материальной поддержкой, но и знаком того, что мы — вместе, и никто не останется без внимания!», — заявил он.

В Городском округе Пушкинский помощь бойцам поставлена на системную основу. На сегодняшний день в муниципалитете действует более 30 волонтерских групп, которые занимаются плетением сетей, сбором вещей и продуктов, изготовлением окопных свечей. Кроме того, на базе местного отделения «Единой России» создан единый центр поддержки. Его задача — оказывать всестороннюю помощь не только действующим участникам СВО, но и членам их семей. В центре также реализуется программа адаптации для ветеранов, возвращающихся со службы.



Проводы бойцов и отправка гуманитарных грузов в Городском округе Пушкинский стали доброй традицией. Местные жители, предприниматели и общественные организации регулярно присоединяются к акциям поддержки, и каждая такая отправка — напоминание о том, что защитников ждут дома и помнят о них.