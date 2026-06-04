Тест-драйв организма: как обычная прогулка может предсказать риск смерти

Медленно переставляете ноги или идете энергичным шагом? Оказывается, эта привычка может многое рассказать о здоровье и даже о том, сколько лет осталось жить. Крупные научные исследования подтвердили: между скоростью ходьбы и продолжительностью жизни существует прямая связь. Реабилитолог из Люберец Александр Куденко в беседе с REGIONS объяснил, какой темп считается безопасным, кому нельзя ускоряться и как обычная ходьба продлевает годы.

Что говорят исследования

Ученые из Университета Сиднея наблюдали за 50 тысячами человек старше 50 лет и сделали однозначный вывод: те, кто ходит быстрее, умирают позже. У участников с максимальной скоростью риск смерти оказался на 20% ниже. Американские исследователи из Питтсбурга измерили темп ходьбы у 500 пожилых людей и следили за ними 10 лет. Те, кто двигался быстрее 1 метра в секунду (3.6 км/ч), жили дольше.

«Я часто вижу пожилых пациентов, которые ходят очень медленно. Они говорят: „Я не тороплюсь, мне некуда спешить“. Но дело не в спешке. Медленная ходьба — это маркер слабости. Она говорит о том, что мышцы слабые, равновесие плохое, сердце работает не в полную силу. А все это сокращает жизнь», — объясняет Александр Куденко.

Почему быстрая ходьба продлевает жизнь

Быстрый шаг отражает общее состояние здоровья:

• Сильное сердце и сосуды — быстрая ходьба тренирует сердечно-сосудистую систему и снижает давление.

• Крепкие мышцы и кости — защищают от перелома шейки бедра, одной из главных причин смерти у пожилых.

• Хорошее равновесие — быстрый шаг требует координации, его отсутствие говорит о слабости нервной системы.

По словам врача, скорость ходьбы — это тест-драйв организма. Если машина еле ползет — с ней что-то не так. Если едет быстро и ровно — все в порядке.

Какая скорость считается хорошей

• Отлично: быстрее 1.2 м/с (4.3 км/ч). Риск преждевременной смерти минимален.

• Хорошо для пожилых: 1 м/с (3.6 км/ч).

• Пограничная зона: 0.8 м/с (2.9 км/ч). Нужно работать над выносливостью.

• Тревожный сигнал: медленнее 0.6 м/с (2.2 км/ч). Требуется обследование.

Можно ли натренировать долголетие

Да. Способы увеличить скорость:

• Регулярные прогулки с постепенным ускорением.

• Силовые упражнения для ног (приседания, подъемы на носки).

• Упражнения на равновесие (стояние на одной ноге).

• Скандинавская ходьба с палками.

Как утверждает реабилитолог, 70-летние пациенты после трех месяцев тренировок ходили по 40 минут быстрым шагом. Никогда не поздно начать.

Кому нельзя ускоряться

• При нестабильном давлении — резкое ускорение провоцирует скачок.

• При тяжелой сердечной недостаточности и одышке — сначала увеличивают длительность, а не скорость.

• При сильных болях в суставах (артроз).

• При проблемах с равновесием и страхе падения — падение с переломом шейки бедра опаснее медленной ходьбы.

Врач предупреждает: ускорение должно быть плавным. Сначала безопасность, потом скорость.

Что важнее скорости

• Любая физическая активность. Даже 30 минут медленной ходьбы в день снижают риск смерти на 15-20%.

• Сила рук и ног.

• Отсутствие курения и алкоголя.

• Нормальный вес и здоровое питание.

• Социальная активность. Одинокие пожилые живут меньше.

По словам специалиста, работать над здоровьем можно и нужно. Тогда человек будет жить долго, даже если ходит не очень быстро.

Программа для начинающих

• Недели 1-2: 15-20 минут ходьбы в комфортном темпе каждый день.

• Недели 3-4: 25-30 минут с одним ускорением на 100 метров.

• Недели 5-6: 30-35 минут с 2-3 ускорениями.

• Недели 7-8: 40-45 минут в бодром темпе (человек может говорить, но не может петь — оптимальная нагрузка).

Реабилитолог советует купить шагомер и поставить цель — 8000 шагов в день, затем 10 000. Контроль дисциплинирует. Начинать рекомендуется с завтрашнего утра.