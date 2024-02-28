Тестирование новых способов оплаты проезда продолжается в автобусах Подмосковья

В подмосковных автобусах продолжается тестирование оплаты проезда по геолокации, эта возможность теперь появилась на маршруте № 436, который следует до станций метро Мякинино, Тушинская и Кунцевская, а также до ж/д станции Химки и Рублево-Успенского шоссе. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Пассажиры таких автобусов могут оплатить проезд в приложении «Транспорт Подмосковья», предварительно включив Bluetooth. Приложение само рассчитает стоимость проезда, а после оплаты — сформирует электронный билет, который можно предъявить контролеру. В ведомстве подчеркнули, что такой способ оплаты экономит время пассажиров и повышает их комфорт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.