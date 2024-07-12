The Guardian: Орбан бегал от Байдена на саммите НАТО

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время саммита НАТО в Вашингтоне всячески избегал президента США Джозефа Байдена. Мало того, он не желал с ним встречаться ни на официальном уровне, не на ногах на полях форума, пишет британская The Guardian.

Как приводится в материале, сразу три собеседника The Guardian подтвердили данную информацию, отметив, что Орбан лишь мельком на второй день саммита пересекся с главой Белого дома и просто на бегу пожал руку Байдену.

Источники издания подтвердили появившуюся ранее в СМИ информацию, что Орбан, пользуясь тем, что находится в США, собирается в самое ближайшее время провести встречу с 45-м главой Белого дома Дональдом Трампом, с которым у него сложились давние и хорошие отношения.

Ранее мы писали, что во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО глава Белого дома Джо Байден вновь унизил себя, попытавшись оскорбить президента России Владимира Путина.