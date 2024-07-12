Очередной приступ храбрости: Байден вновь обозвал президента Путина убийцей

Те, кто предполагали, что нынешний саммит НАТО в Вашингтоне может пройти ровно и без оскорблений в адрес российского лидера Владимира Путина, явно ошиблись. Уже давно не стесняющийся в выражения в отношении своего коллеги глава Белого дома Джо Байден вновь унизил себя, попытавшись оскорбить президента России.

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел 11 июля в Вашингтоне на пресс-конференции Байдена по итогам саммита НАТО.

«Те, кто думал, что время НАТО прошло, были грубо пробуждены, когда Путин вторгся на Украину. Самые глубокие и старые страхи Европы вернулись к жизни. Потому что вновь безумный убийца пошел маршем», — сказал Байден, намекая, что под убийцей он явно подразумевает президента России.

Реакции из Кремля на сказанное Байденом пока не последовало.

Напомним, Байден уже не первый раз, говоря о Путине, не стесняется в выражениях. Ранее глава Белого дома обозвал российского лидера «убийцей», чем вызвал серьезный дипломатический скандал. Потом несколько раз называл президента России «диктатором» и «мясником». В ответ на это Путин поступил достойно и всего лишь пожелал своему коллеге здоровья и почаще смотреться в зеркало.