Тимати и Крид «обеднели» на 30 млн рублей из-за общего проекта

Тимати (Тимур Юнусов) и Егор Крид (Егор Булаткин) — коллеги не только по цеху, но и по бизнесу. Они пытались развивать общий проект вместе с известным ресторатором Антоном Пинским, но прогорели на десятки миллионов рублей. Об этом сообщает KP.RU .

Печальная бизнес-ситуация произошла с ООО «Фест». По 25% фирмы принадлежит Тимати и Егору Криду, а половина определена под ресторатора Антона Пинского. В прошлом году артисты на пару с предпринимателем открыли ресторан «Гуччи кафе» в центре столицы страны. Место не прижилось, несмотря на пафос, работу с сервисом и подачу. Общая выручка оказалась свыше 60 млн рублей, но убытки составили более 31,6 млн рублей.

Были и небольшие потери у Тимати. Его бизнес в Фирме ООО «Виттория», где ему принадлежит 25%, тоже потерпела убытки. Сеть точек быстрого питания принесла выручку в 11 млн рублей, однако чистая прибыль ушла в минус: всего на 10 000 руб.

Журналисты вспомнили и о других бизнесах звезд. Например, композитора Максима Фадеева, владеющего центром ООО «Мальфа». Это на 100% его проект, знаменитость не делила бизнес ни с кем. Выручка в 2023 году составила 17,8 миллиона рублей, но чистая прибыль ушла в минус почти на полмиллиона. Впрочем, в 2022 году оказалось еще хуже: тогда артист потерял 1,4 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что мошенники стали действовать от имени треш-стримера Mellstroy.