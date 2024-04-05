Россиян пытаются обмануть мошенники от имени треш-стримера Mellstroy

Руководитель сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA группы компаний «Солар» Александр Вураско в беседе с «Газетой.ру» рассказал, что мошенники стали использовать для обмана имя популярного стримера Mellstroy (Андрея Бурима).

По словам эксперта, особую опасность составляют сайты с разными розыгрышами. Как правило, там показывают несколько нарисованных коробок. Пользователю предлагают угадать, где приз. После игроку нужно «забрать подарок», но с условиями. Сайт просит данные банковской карты для оплаты «комиссии». Помимо этого нужно переслать ссылку на розыгрыш другим людям в мессенджерах.

Подобные розыгрыши теперь стали публиковать под именем известных блогеров и других звезд интернета. Например, часто можно встретить мошеннические ресурсы под именем скандалиста Mellstroy.

«Подобные сайты появляются партиями по 3-5 штук в день, то есть общий счет идет уже на десятки. Не исключаем, что позже, если мошенники получат положительный отклик от этой схемы, пойдет более крупная волна акций», – сказал эксперт.

Как отметил Александр Вураско, использовать имя стримера Mellstroy выгодно, так как он попал на очередную волну популярности. Поспособствовали этому мемы в Сети и челленджи блогера с очень крупными денежными призами. Мошенники увидели в этом хороший инструмент для заработка.

Ранее сообщалось о распространенных старых схемах мошенников, которые до сих пор работают.