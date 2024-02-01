«Тяжелая ноша»: выяснилось, что самое трудное в служении патриарха Кирилла

Ровно 15 лет назад, 1 февраля 2009 года, состоялась интронизация Патриарха Московского и всея Руси Кирилла – он возглавил Русскую православную церковь.

Период его патриаршего служения войдет в историю как одна из самых выдающихся, но чрезвычайно сложных эпох. Об этом рассказал профессор, преподаватель истории государства и права России Финансового университета при Правительстве РФ Артемий Рожнов.

«Патриарху Кириллу, на мой взгляд, досталась даже более тяжелая ноша, нежели его предшественнику Алексию II. Ко времени его интронизации уже сошли на нет первоначальный духовно-религиозный подъем и энтузиазм, которые пришлись на первые постсоветские годы и сопровождались массовым притоком в церковь как простых людей, так и представителей элиты», – пояснил Рожнов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Наоборот, 15 лет назад значение церкви в обществе заметно снижалось, стали усиливаться антихристианские тенденции в мире.

«Патриарху Кириллу и РПЦ было крайне непросто продолжать распространять слово Божие, несмотря на активное сопротивление многочисленных противников церкви, а также выстраивать конструктивные отношения со светской властью, ограждая при этом самостоятельность церкви, бескомпромиссно отстаивать традиционные духовно-нравственные ценности, подвергающиеся беспрецедентным нападкам», – уточнил профессор.

Но, по его словам, наиболее опасным вызовом для сегодняшней Русской церкви является раскол РПЦ, порожденный политическими событиями последних десяти лет вокруг бывшей Украины.

«Во взаимоотношениях РПЦ с некоторыми православными церквями-сестрами происходит серьезный разлад. Будем надеяться, что Бог даст патриарху Кириллу мудрости и сил для скорейшего уврачевания этой тяжкой раны и восстановления церковного единства», – подытожил собеседник.

Ранее патриарх Кирилл лишил сана осудившего «русский мир» архимандрита Говоруна.