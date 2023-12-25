«Токсичные стандарты красоты»: замечен неожиданный тренд в модельном бизнесе

В мире растет спрос на неформатных моделей. Такую тенденцию заметила бизнес-леди, мотиватор для женщин plus size, победительница конкурсов красоты «Миссис Россия-2022», «Миссис Земной шар-2023» и «Миссис Вселенная-2023» Ольга Каменская.

Она напомнила, что недавно в Сальвадоре завершился 72-й международный конкурс красоты «Мисс Вселенная-2023», и одной из самых обсуждаемых участниц стала представительница Непала, 22-летняя медсестра Джейн Гарретт с весом более 80 кг, которая вышла в финал конкурса.

«Это неудивительно. Факт лишь подчеркивает общий мировой тренд на бодипозитив и нестандартную красоту. Во-первых, женщина с любыми параметрами может быть прекрасна. Во-вторых, за последние 10 лет модели plus size действительно стали более востребованы», — рассказала она в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее словам, значительную роль в возрастающей популярности бодипозитива сыграла американская модель plus size Эшли Грэм и звездные дивы — Ким Кардашьян и Ники Минаж.

«Рекламные кампании крупных брендов, обложки журналов Vogue и Glamour, модные показы Chanel и Versace с моделями — все это повлияло на развитие «нестандартной» моды. В 2020-м американский бренд Victoria's Secret, известный своими яркими показами «моделей-ангелов» с точеными формами, выпустил коллекцию нижнего белья для более пышных девушек», — добавила Каменская.

Также за последние несколько лет многие массовые бренды, такие как Zara, H&M и другие расширили размерный ряд и создали специальные линейки больших размеров, рассказала модель.

«В 2023 году произошло, кажется, невероятное: мужской журнал Maxim опубликовал рейтинг самых сексуальных женщин мира, и первое место заняла Эшли Грэм, обогнав Марго Робби, Беллу Хадид и многих других признанных красавиц. Все это помогает противостоять стереотипам и менять токсичные стандарты красоты. Ведь в мире более 40% людей с излишней массой тела», — рассказала собеседница.

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