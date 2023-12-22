«Привлечь больше внимания»: названы самые популярные пластические операции у эскортниц

Внешность — важный параметр для представительниц эскорт-бизнеса, ведь от нее зависит количество клиентов и, как следствие — заработок. Поэтому, рассказал главный врач клиники Art Plastic, доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян, такие девушки становятся частыми посетительницами кабинета пластической хирургии.

По его словам, одной из самых популярных операций среди эскорт-манекенщиц является увеличение груди.

«Большая, красивая грудь считается одним из главных атрибутов у многих клиентов. Увеличение груди может помочь привлечь больше внимания, повысить сексуальную привлекательность», — рассказал пластический хирург в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Другой востребованной операцией является липосакция, добавил эксперт.

«Эта процедура позволяет удалить излишки жира с определенных участков тела: живот, бедра, ягодицы. Липосакция помогает моделям достичь стройной, подтянутой фигуры», — пояснил Алексанян.

Кроме того, уточнил врач, некоторые девушки также обращаются к пластическим хирургам для изменения формы носа или улучшения контуров лица.

«Они стремятся к совершенству, хотят иметь идеальные черты лица, которые будут привлекать внимание, подчеркивать их естественную красоту. Эти операции помогают создать уникальный образ, выделиться среди конкурентов. Ринопластика, омоложение лица позволяют выглядеть более привлекательно, молодо, что может повысить успех на рынке эскорт-услуг», — подытожил собеседник.

Ранее хирург назвал опасные последствия регулярного употребления яиц на завтрак.