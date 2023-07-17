«Только штрафами проблему не решить»: выяснилось, как еще можно бороться с нападениями собак на людей

В России планируют ввести штраф за выгул потенциально опасных собак в общественных местах без намордника и поводка. Размер штрафа составит от одной до трех тыс. рублей. Об этом сообщают Известия со ссылкой на проект официального отзыва правительства.

Основатель клуба для владельцев собак Сергей Сидоров считает штрафы недостаточной мерой для решения проблемы агрессивного поведения некоторых собак. По его мнению, это поможет привлечь внимание к вопросу, но нужен комплексный подход.

«Большинство происходящих инцидентов — это следствие. А причина агрессивного поведения собак часто кроется в незнании владельца, как воспитывать собаку, нежелании уделять время дрессировке и в попустительстве при появлении первых признаков нежелательного поведения. Это может быть вопрос здоровья собаки, особенностей ее нервной системы, страхов», — рассказал Сидоров в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Помимо обязательного ношения намордника и поводка эксперт предлагает развивать в России дрессировочные центры, где с собаками будут работать профессиональные кинологи.

«Только штрафами проблему не решить. Здесь важно популяризировать целую программу ответственного собаководства», — добавил Сидоров.

Ранее кинолог поддержала введение штрафа за выгул собаки без намордника.