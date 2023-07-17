«Должно касаться всех пород»: кинолог поддержала введение штрафа за выгул собаки без намордника

В России планируют ввести штраф за выгул потенциально опасных собак в общественных местах без намордника и поводка. С владельцев таких питомцев за нарушения могут потребовать от одной до трех тыс. рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект официального отзыва правительства.

Российский инструктор по дрессировке, кинолог Татьяна Шаманова поддержала инициативу и отметила, что в СМИ регулярно появляются новости о нападениях собак.

«Ситуаций, когда собаки наносят вред окружающим в городах и поселках, стало очень много. Связано это, на мой взгляд, с отсутствием ответственности владельцев собак. Поэтому, введение штрафных санкций за собак, находящихся на улицах без контроля, считаю правильным», — поделилась своим мнением Шаманова в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако по словам дрессировщицы предлагаемые меры недостаточны и их следует ужесточить. Она считает, что без штрафов не получится достучаться до тех, кто кричит прохожим что-то вроде «Она добрая! Не бойтесь!».

«Не соглашусь с тем, что это должно касаться только списка потенциально опасных пород. Я думаю, это должно касаться всех пород. Для крупных и опасных, а это не одно и то же, — поводок и намордник, для остальных — поводок», — добавила кинолог.

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