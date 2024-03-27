Только в Ивано-Франковской области Украины в розыске находится около 40 тысяч уклонистов от армии

В Ивано-Франковской области Украины в розыске полиции находится около 40 тысяч человек, уклоняющихся от призыва в армию, сообщил замглавы местного ТЦК Роман Боднар.

Он рассказал, что данные уклонистов заносятся в систему «Оберег». По состоянию на конец 2023 года в ней числилось 36 тысяч военнообязанных, в этом году добавили еще порядка 3 тысяч.

По словам Боднара, силовая мобилизация применяется именно в отношении таких граждан после проверки документов.

Всего в Ивано-Франковской области проживает по данным на 2023 год проживало более 1,3 млн жителей.

Ранее сообщалось, что в Киеве консьерж многоквартирного дома получил пятилетний срок за то, что предупреждал жильцов о визитах военкомов.