В Минблаго Подмосковья назвали пять самых популярных парков в округах с населением от 100 до 200 тысяч жителей
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
На прошлой неделе самым популярным парком в городских округах с населением от 100 до 200 тысяч жителей стал Пушкинский центральный парк, за этот период его посетили 45 тысяч человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного времяпрепровождения в холодные зимние дни. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской области», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
В числе самых популярных также оказались Парк «Фабричный» в Истре, Парк «Сестрорецкий» в Клину, Парк «Елочки» в Домодедово и Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.