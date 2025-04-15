Торговая комиссия США потребовала от Meta продать Instagram и WhatsApp

Федеральная торговая комиссия США (FTC) выдвинула обвинения против компании Meta*, которой руководит Марк Цукерберг, утверждая, что она занимает монопольное положение на рынке социальных медиа. Об этом сообщило агентство Reuters.

В ходе слушаний в суде Вашингтона представитель FTC заявил о необходимости реструктуризации компании, что также включает продажу популярных платформ Instagram** и WhatsApp**.

Несмотря на то что Meta инвестировала в указанные соцсети миллиарды долларов, комиссия считает, что компания использует свою доминирующую позицию для подавления конкуренции, в связи с чем нарушает антимонопольное законодательство США.

Глава Meta Цукерберг опровергает выдвинутые обвинения, подчеркивая, что обмен информацией с друзьями и семьей является одним из приоритетов всех приложений Meta. Он отметил, что лишь 20% контента в Facebook и 10% в Instagram создается друзьями пользователей, тогда как остальная часть генерируется аккаунтами, ориентированными на интересы.

Эксперты отмечают, что в случае продажи Instagram, Meta лишится огромных финансовых поступлений. По прогнозам, в 2025 году соцсеть может принести $37 млрд дохода от рекламы в США, что составляет около половины всех доходов Meta от рекламы в стране.

Ранее сообщалось, что пользователи массово пожаловались на сильные сбои в мессенджере WhatsApp.

* Признана экстремистской организацией в РФ.

** Принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.