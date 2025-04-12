Пользователи массово жалуются на сильные сбои в WhatsApp

В работе мессенджера WhatsApp, принадлежащего компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации, произошёл технический сбой. На этом указывают, в частности, данные мониторинговых сервисов DownDetector и Сбой.рф.

Кроме того, корреспонденты издания «Подмосковья Сегодня» также в свою очернедь столкнулись с трудностями при отправке сообщений в групповые чаты в WhatsApp.

В то же время, когда дело касается отправки личных сообщений, никаких проблем не возникает.

Согласно данным Сбой.рф, первые обращения с жалобами начали поступать ещё в первой половине дня. По данным DownDetector, проблемы начались примерно в 17:00 по московскому времени 12 апреля. Сообщения о неполадках поступают из различных российских регионов.

Ранее сообщалось, что жители Москвы и области пожаловались на сильные сбои в работе мессенджера Telegram.