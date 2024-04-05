Торговый центр появится в деревне Радумля под Солнечногорском

«Стройготовность объекта — превышает 65%. На площадке задействовано 55 рабочих и две единицы техники. Строители завершают устройство кровли, производят внутреннюю отделку помещений, осуществляют монтаж внутренних инженерных систем», — говорится в сообщении.

В здании будет два этажа, его площадь превысит три тысячи квадратных метров. Там разместят торговые залы, помещения общественного питания и общественного назначения. Среди арендаторов площадей могут быть ресторан KFC, магазин алкогольной продукции «Винлаб», торговая точка «ВсеИнструменты.ру» и магазин розничной сети «Магнит». Завершение строительства запланировано на август 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.