Торжественное открытие спортивно-репетиционного зала Московского губернского колледжа искусств прошло в Химках
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В подмосковных Химках прошло торжественное открытие спортивно-репетиционного зала с переходом в учебный корпус Московского губернского колледжа искусств. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проводились в рамках госпрограммы Московской области за счет бюджетных средств. Новый корпус состоит из спортивного и репетиционного зала, зала для силовых тренировок, а также перехода в основное здание.
«Новый корпус необходим студентам не только для обязательных спортивных занятий, но и для проведения репетиций при подготовке к мероприятиям и конкурсам», — добавили в ведомстве.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.