Торжественное вручение первого жилищного сертификата прошло в Ступино

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских торжественно вручил первый жилищный сертификат семье, проживающей в аварийном жилье. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В Московской области продолжается выдача жилищных сертификатов собственникам аварийного жилья. Благодаря этой мере социальной поддержки они смогут ускорить свой переезд в комфортное жилье», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что стоимость одного квадратного метра по сертификату составляет 130 тысяч рублей, его могут получить собственники жилых помещений в домах, которые признали аварийными после 2017 года и включили в областную программу переселения. В общей сложности в рамках нового этапа нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе планируют переселить почти 24 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.