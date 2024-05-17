Киевские черти снесли среди ночи часовню Десятинной Церкви на Подоле

В Киеве под покровом нынешней ночи некими неизвестными вандалами была снесена Владимиро-Ольгинская часовня Десятинного храма канонической Украинской православной церкви, проинформировала в своем аккаунте, выложив фото и видео вывоза на грузовиках икон и прочей церковной утвари, пресс-служба УПЦ.

Отмечается, что в районе часа к святой обители понаехали автобусы с военными и полицией. При этом, вооруженные до зубов украинские силовики пытались задержать монастырскую братию.

«В районе церкви были включены глушители мобильной связи и интернета, периметр оцепили полицейские. Затем послышался шум бульдозеров и на выезд потянулась вереница грузовиков», — сообщила пресс-служба УПЦ.

Произошедшее прокомментировал в соцсетях выступающий в интересах УПЦ адвокат Никита Чекман. Юрист заявил, что он просто в шоке от происхлдящего тотального беззакония. Особенно учитывая, что киевские власти не направляли монастырю ни единого уведомления о якобы запланированном сносе православного храма.

«Варварские действия, которые сейчас производят исполнительная служба и строительная компания с Десятинным храмом УПЦ, нигде публично не зафиксированы. В ночь, когда закон запрещает действовать госисполнителю, к нашей святыне подогнали технику, чтобы ее уничтожить», — написал правозащитник.

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