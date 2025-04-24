Двенадцать американских штатов подали в суд на администрацию Трампа в попытке отменить новые таможенные пошлины. Об этом сообщило РЕН ТВ.

Издание сослалось на заявление, сделанное пресс-службой Кэти Хокул, губернатора штата Нью-Йорк. Этот штат и 11 других совместно подали иск в суд в попытке опротестовать пошлины на импортные товары.

«Мы не можем позволить президенту Трампу подтолкнуть нашу страну к рецессии», — указала Хокул.

В документе указано, что новые тарифы пошлин являются незаконными. Они негативно повлияют на экономику страны, так как принесут с собой инфляцию и безработицу. По этой причине повышенные пошлины необходимо отменить. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс присоединилась к этой инициативе. По ее утверждению, Трамп не может вводить новые тарифы по собственному желанию. Президент говорит, что его инициатива облегчит жизнь семей в США, но сейчас стал наблюдаться совершенно противоположный эффект, в этом уверена Джеймс.

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп разочарован главой киевского режима Владимиром Зеленским. Терпение американского лидера якобы иссякает и он настаивает на прекращении насилия на Украине. Трамп подчеркнул, что для этого необходимы усилия с обеих сторон.