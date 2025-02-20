Трамп: Байден тратил сотни миллионов долларов на «непонятную чертовщину»

Администрация Джо Байдена тратила сотни миллионов долларов на «непонятную чертовщину», заявил в ходе выступления на инвестиционном форуме в Майами президент США Дональд Трамп. Трансляцию мероприятия вел Белый дом.

Внимание Трампа привлекли такие статьи расходов, как консультант по созданию инвестиционного центра в Африке, на услуги которого предыдущее правительство потратило $520 млн, презервативы для палестинского движения ХАМАС — $100 млн.

$2 млрд было выделено на проведение операций по смене пола в Гватемале, $20 млн — на съемки передачи «Улица Сезам» для Ирака.

$25 млн предыдущая администрация потратила на «продвижение консервации биоразнообразия жизни и предусмотренное законом хозяйство через развитие социально ответственного поведения в Колумбии», причем толком никто даже не знает, что это значит, возмутился Трамп.

В настоящее время Департамент по контролю за эффективностью правительства (DOGE) во главе с Илоном Маском занимается поиском чиновников-мошенников.

Ранее сообщалось о том, что Трамп-младший призвал прекратить бесконечные траты на помощь Украине.