Трамп приказал создать в Гуантанамо места для нелегалов

Президент США Дональд Трамп в рамках реализации новых мер по борьбе с нелегальными мигрантами поручил расширить полномочия Центра по работе с мигрантами в тюрьме, расположенной на территории американской военно-морской базы в заливе Гуантанамо. Об этом говорится в официальном распоряжении, опубликованном на сайте Белого дома.

Трамп приказал создать дополнительные 30 тыс. мест для задержанных нелегалов на территории военной базы. Таким образом, считает глава государства, учреждение будет работать «до полной загрузки».

Расширение тюремных помещений, говорится в поручении, направлено на решение нескольких задач, включая обеспечение дополнительных мест для нелегалов, задержанных на границе, удовлетворение растущих потребностей иммиграционной службы, а также предотвращение массового вторжения на границы США и ликвидацию преступных картелей, занимающихся контрабандой людей.

В рамках этих инициатив Трамп подписал новый закон, получивший название «Закон Лейкен Райли», который предписывает заключение под стражу иностранцев, задержанных за серьезные преступления, включая кражу. Закон был назван в честь Лейкен Райли — студентки, убитой нелегальным мигрантом из Венесуэлы. Убийца был приговорен к пожизненному заключению за свои преступления.

Центр для мигрантов в Майами будет осуществлять надзор за строительством нового объекта в Гуантанамо. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм отметила, что в этой тюрьме будут отбывать наказание «худшие из худших».

Тюрьму в Гуантанамо открыл 43-й президент США Джордж Буш-младший в 2002 году. В 2003 году там наказание отбывали почти 700 человек. В 2021 году количество заключенных в ней снизилось до 39.

В начале января 2025 года Пентагон официально уведомил, что в тюрьме на территории военной базы остаются только 15 человек. Тюрьму неоднократно пытались закрыть, однако она и по сей день остается действующей.

Ранее американский предприниматель Илон Маск призвал наказывать судей, помогающих мигрантам оставаться в США.