Трамп взбесился после утечки данных из чата чиновников и отчитал Уолтца

Президент США Дональд Трамп, по информации Politico, раскритиковал деятельность редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга и возмутился тем, что у Майка Уолтца был его номер телефона.

Утечка информации из чата чиновников не понравилась Дональду Трампу, но в основном он был недоволен тем, насколько опрометчивым оказался Майк Уолтц, его советник по нацбезопасности. Республиканец говорил о ситуации со своим подчиненным несколько раз 24 марта.

«Президент был в ярости из-за того, что Уолтц мог быть таким глупым», — заявил изданию неназванный американский чиновник.

Как напоминает газета Politico, часть команды республиканца считает, что информацию The Atlantic слил именно советник по нацбезопасности. Однако представитель Белого дома Кэролайн Ливитт это опровергала. Она также подчеркивала, что Трамп полностью доверяет Майку Уолтцу.

Напомним, что секретная переписка чиновников была опубликована в СМИ. Там они обсуждали нанесение ударов по Йемену и проводили активные политические дискуссии.

Ранее сообщалось, что журналиста случайно добавили в секретный чат Белого дома, где обсуждали удары по хуситам