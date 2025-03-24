Журналиста случайно добавили в секретный чат Белого дома, где обсуждали удары по хуситам

Советник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Уолтц по ошибке добавил номер телефона журналиста издания The Atlantic в секретный чат приложения Signal.

Информация о произошедшем активно распространяется в социальных сетях.

В дискуссии приняли участие: Пит Хегсет, занимающий пост министра обороны, Майкл Уолтц, являющийся советником по национальной безопасности, Дж. Д. Вэнс, занимающий должность вице-президента США, Тулси Габбард, возглавляющая Национальную разведку, и Марко Рубио, занимающий пост государственного секретаря.

Должностные лица не обратили внимания на появление постороннего и продолжили обсуждать конфиденциальные военные стратегии.

В ходе беседы обсуждались задачи, типы оружия и время проведения атак. Кроме того, высказывались опасения относительно реакции европейских стран и возможного повышения стоимости нефти.

У журналиста с самого начала были сомнения в том, что это реальная переписка. Однако, когда в указанное время начались авиаудары по Йемену, он убедился в её достоверности. Затем он сделал несколько снимков экрана и покинул чат, не привлекая внимания других участников.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что США примут меры против России в случае отказа от перемирия на Украине.