Тренер из Дубны купила собственную квартиру по программе «Социальная ипотека»

Отмечается, что среди учеников Надежды есть как медалисты первенства и Кубка Московской области, так и других значимых спортивных соревнований. Ребята занимают призовые места в тройном прыжке и беге. Она отметила, что общение с детьми само по себе мотивирует и заряжает позитивом.

Тренер воспитывает не только учеников — у нее две дочери. Старшая в этом году отметит совершеннолетие, а младшей всего 2 года. Надежда с детьми живет в одной квартире со своими родителями. Решить жилищный вопрос помогла «Социальная ипотека».

«С родителями мы жили в совершенно стесненных условиях, ютились. Очень хотелось отделиться. Квартиру я выбрала в новом районе в новостройке, так чтобы было недалеко до работы и детского сада. В перспективе рядом построят школу. Сейчас мне предстоят ремонтные хлопоты, а затем будем переезжать», — рассказывает Возвышаева.

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