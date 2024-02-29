Третий детский сад в ЖК «Новоград Павлино» продолжают возводить в Балашихе

В подмосковной Балашихе продолжается возведение третьего детского сада в составе проекта «Новоград Павлино» — строители уже занимаются внутренней отделкой помещений. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что новая дошкольная образовательная организация рассчитана на 225 воспитанников и обеспечит трудоустройством почти шестьдесят человек. Детский сад планируют ввести в эксплуатацию в III квартале 2024 года, после чего передадут в собственность администрации города.

В настоящий момент готовность здания составляет 85%. На площадке задействовано 55 человек и одна единица стройтехники. Строители занимаются внутренней отделкой помещений, ведут монтаж электроснабжения, освещения и слаботочных систем. До конца мая планируется завершить благоустройство территории, в том числе установку наружного освещения и малых архитектурных форм.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что Московская область стала лидером по строительству и обновлению школ благодаря поддержке президента РФ.