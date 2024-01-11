Три фудтрака с бесплатной едой для местных жителей и аварийных бригад начали работать в Климовске

Три фудтрака с бесплатной едой для местных жителей и ремонтных бригад начали работать на Октябрьской площади в Климовске, сообщает РИАМО .

Накануне жителям и работникам аварийных бригад раздали сорок литров супа, сорок литров картофельного пюре и около четырехсот сосисок.

В фудтраках есть одноразовая посуда и стаканчики. Первое и второе людям раздают в специальной термопосуде, которая сохраняет тепло.

Местным жителям и коммунальщикам в фудтраках предлагают пюре с сосиской, борщ, макароны по-флотски, щи из курицы, сладкие булочки, пирожки с капустой, чай и кофе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ситуации с отоплением в Климовске.