Губернатор Подмосковья: в Климовске подключают отопление в соцучреждениях

«В поликлинику на проспекте 50 лет Октября постепенно пускаем тепло. На территории взрослого отделения основные работы завершили, сейчас дело за малым — отогреваем помещения, на это потребуется около суток. Прием здесь начнут уже в понедельник», — написал губернатор.