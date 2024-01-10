Губернатор Подмосковья: в Климовске подключают отопление в соцучреждениях
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
В Климовске продолжают устранять последствия аварии на частной котельной, сейчас ведется работа над подключением отопления в социальных учреждениях. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«В поликлинику на проспекте 50 лет Октября постепенно пускаем тепло. На территории взрослого отделения основные работы завершили, сейчас дело за малым — отогреваем помещения, на это потребуется около суток. Прием здесь начнут уже в понедельник», — написал губернатор.
Воробьев добавил, что ситуация в детском отделении медучреждения является более сложной. Там удалось заменить порядка 100 метров трубы, работы планируют завершить до конца дня.
Ранее Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.