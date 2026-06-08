Три главных табу в день Федоры Домовницы: что запрещено верующим 9 июня

9 июня 2026 года Русская православная церковь вспоминает мучеников — девицу Феодору и воина Дидима. В народном календаре этот день получил название Федора Домовница, а главное правило гласило: «На Федору не выноси сор из дома». При этом продолжается Петров пост, накладывающий ограничения на питание. О том, что можно и что нельзя делать в эту дату, а также о погодных приметах — в материале aif.ru .

Историческая справка

Феодора и Дидим приняли смерть за веру во времена жестоких гонений на христиан при императоре Диоклетиане. Случилось это в Александрии в 303 или 304 году. Феодору схватили по доносу и привели на суд к правителю Евстратию. Когда тот спросил, почему она отказалась от замужества, дева ответила: она посвятила себя Господу и является невестой только Христовой. Тогда ее бросили в сырую темницу в надежде, что она одумается. Через три дня, когда Феодора вновь отказалась поклоняться идолам, правитель отправил ее в публичный дом на поругание.

Пока блудники спорили, кому первому надругаться над праведницей, в здание ворвался воин-христианин Дидим. Он разогнал развратников, отдал девушке свои одежды и помог ей бежать. Дидима схватили и приговорили к казни. Узнав об этом, Феодора пришла на место казни и заявила, что хочет разделить его участь. Им по очереди отрубили головы, а тела сожгли.

Смысл праздника

В этот день вспоминают молодых святых, которые не пожалели своей жизни ради веры во Христа. По церковному Уставу совершается аллилуйная служба.

Что можно делать 9 июня

Православные традиции и народные поверья рекомендуют следующее:

Отправиться в храм на богослужение;

Если кто-то рядом ссорится, брызнуть на спорщиков водой — считается, что это поможет им успокоиться;

Соблюдать постные ограничения, поскольку продолжается Петров пост.

Что нельзя делать 9 июня

Список запретов в день Федоры Домовницы довольно строгий:

Нельзя выбрасывать мусор и убираться в доме;

Женщинам запрещено болтать без дела друг с другом;

Нельзя изготавливать любые талисманы и обереги;

Запрещены споры и конфликты;

Нельзя допивать из чашки ребенка.

Народные приметы погоды

Наши предки внимательно следили за природой 9 июня и делали прогнозы:

Утренняя духота и шум леса при полном безветрии — к дождю;

Обильная роса на рассвете — к ясному дню;

Много червей при ясной погоде — к грозе;

Дым из трубы стелется по земле — к ненастью;

Туман в этот день обещает богатый урожай грибов летом;

Погода 9 июня указывает на то, какой будет осень.

Что можно есть 9 июня 2026 года. Постные правила

Так как продолжается Петров пост, на столе должны быть постные блюда без мяса, молока и яиц. Рыба в этот день не разрешается — только растительная пища, каши, овощи, фрукты и хлеб.