Три новых ресторана популярной сети быстрого питания открылись в Подмосковье

В 2024 году в Подмосковье открылись три новых ресторана сети быстрого питания «Вкусно — и точка», они появились в Красногорске, Балашихе и Долгопрудном, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В общей сложности на территории региона функционируют 158 предприятий. В ресторанах посетителям предлагают бургеры с говядиной, курицей и рыбой, наггетсы, картошку фри, десерты, напитки и другую продукцию. Отдельное меню предусмотрено для тех, кто придерживается здорового питания, добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.