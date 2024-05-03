Три новых сетевых магазина открылись на территории Подмосковья

На территории Подмосковья открылись три новых сетевых магазина, они расположены в городском округе Мытищи. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, на улице Мира, д. 49 появился магазин «ВкусВилл», рассчитанный на пять рабочих мест, на территории ЖК «Мытищи Парк» (1-й Стрелковый переулок, д. 3) — магазин парфюмерии, косметики и товаров для дома «Улыбка радуги», рассчитанный на трех сотрудников. Еще один сетевой магазин SMART открылся на улице Мира, д. 26А, он рассчитан на 12 рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.