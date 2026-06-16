Три планеты и Луна выстроятся в ряд: где и как смотреть астрономическое шоу в Подмосковье 16 июня

Жители Подмосковья этим летом могут наблюдать впечатляющее зрелище — три яркие планеты выстроились с 12 июня в западной части вечернего неба. 16 и 17 июня к ним присоединится Луна, сделав картину особенно эффектной. О том, где и как лучше наблюдать за этим астрономическим представлением, REGIONS рассказал заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Эксперт отметил, что вечернее небо середины июня порадует самых наблюдательных малым парадом планет.

«16 и 17 июня к трем ярким планетам, которые сейчас украшают вечернее небо, присоединится Луна. Венера и Юпитер максимально приблизились друг к другу 9 июня, но и неделю спустя продолжают оставаться рядом в западной части небосвода. Затем к ним добавился Меркурий, который находится чуть ниже и правее. Но для наблюдений за ним требуется особая сноровка», — сказал астроном.

Главное условие для успешного наблюдения — открытое место с хорошим обзором горизонта именно в западной части неба. Горожанам придется поискать точку, где высотные здания и деревья не будут загораживать закатную зону.

Ближе к июлю Венера отойдет от Меркурия и Юпитера, а они, в свою очередь, окончательно пропадут в свете вечерней зари. Подобные сочетания случаются довольно часто: в следующий раз одновременно несколькими планетами на небе можно будет любоваться в середине августа. Сейчас по утрам уже видны Марс, Сатурн и Уран, к концу июля к ним ненадолго присоединится Меркурий, а к 10-м числам августа из-за Солнца снова покажется Юпитер.