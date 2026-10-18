Три самолета из Турции развернулись над Европой на пути в Москву

Три самолета, направлявшихся из Турции в Москву, развернулись над территорией Польши и Литвы и взяли курс обратно. Причиной стали временные ограничения на полеты в столичном аэропорту Внуково. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

Речь идет о рейсах из Антальи, Стамбула и Измира. Вместо продолжения пути в российскую столицу самолеты направились в аэропорт Сабихи Гекчен в Стамбуле.

После их прибытия предстоит определить, смогут ли лайнеры повторно вылететь в Москву или пассажирам предложат пересесть на другие рейсы. Решение по дальнейшему маршруту пока не принято.

Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах Внуково и Домодедово. Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого силы ПВО сбили 51 беспилотник на подлете к Москве.