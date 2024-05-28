Три тысячи человек посетили фестиваль народного творчества «Подмосковные узоры», который прошел в парке «Скитские пруды» в Сергиево-Посадском округе в минувшую субботу. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетители могли принять участие в мастер-классах от ведущих мастеров декоративно-прикладного творчества, узнать об особенностях жостовской, гжельской и федоскинской росписи и не только. Для детей подготовили фольклорную программу и спектакль «Клочки по заулочкам» Московского открытого театра кукол. Помимо этого, в рамках мероприятия прошли концерт «Музыкальный орнамент» и ярмарка ремесленников с изделиями ручной работы. Отметим, что проект реализовало АНО «МосОблПарк» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и областного Минкульттуризма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.