Тридцать домов в поселке Южный под Подольском включили в программу по расселению аварийного жилья

Жителей 30 домов, расположенных в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, расселят по госпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» нацпроекта «Жилье и городская среда» после того, как Правительство Московской области приняло постановление об включении домов в госпрограмму. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В ведомстве уточнили, что в программу включены дома, расположенные по адресам: Южный поселок микрорайон Климовск, дома 4, 5, 6, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34. Собственники квартир в них смогут получить сертификат на приобретение нового жилья или подождать новые квартиры в новостройке, расселить планируют более 860 человек. Сейчас в регионе прорабатывают земельный участок для строительства первого дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.