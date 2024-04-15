Тридцать пять рабочих занимаются заливкой бетона в основании нового корпуса школы в Чехове
Фото: [Пресс-служба Министерства строительного комплекса МО]
Заливка фундамента здания нового корпуса школы №3, рассчитанного на двести учеников, стартовала на улице Лопасненская в подмосковном Чехове. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Отмечается, что реализация данного проекта ведется в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». В настоящий момент на площадке задействовано тридцать пять рабочих, а также семь единиц техники. Одновременно ведутся работы по устройству наружных инженерных сетей.
Суммарная проектная вместимость существующего здания и вновь строящейся пристройки составит восемьсот шестьдесят учащихся. А открытие нового школьного корпуса планируется 1 сентября следующего года.
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