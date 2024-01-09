Тридцать пять женских консультаций обновили в Подмосковье

В прошлом году в Московской области стартовал проект «Наша женская консультация». В рамках проекта уже обновлено 35 медучреждений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова отметила, что ы обновленных медицинских учреждениях установлена единая навигация, установлены электронные табло с расписанием врачей. Также созданы зоны комфортного ожидания для пациенток с удобной мебелью, кулерами, вендинговыми автоматами и телевизорами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что буквально перед Новым годом в Подмосковье открыли еще шесть объектов здравоохранения после капремонта.