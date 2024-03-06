Тридцать тысяч льготников Подмосковья получат бесплатные путевки в санаторий в этом году

Льготники Подмосковья бесплатно отдохнут в санаториях Краснодарского края, Крыма и средней полосы России. Так, более тридцати тысяч льготников смогут бесплатно отдохнуть в этом году. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Напоминаем, что в этом году в нашем регионе путевки предоставляются полностью в электронном формате. При этом уже пять тысяч жителей по ним заехали в санатории.

«Электронная путевка — это удобно, она приходит жителю в личном кабинете, важно не пропустить уведомление и дать согласие на получение. Вместе с путевкой федеральным льготникам автоматически оформляются электронные талоны на проезд, по которым можно приобрести бесплатные билеты», — дополнили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что ежегодное послание Владимира Путина к Федеральному Собранию было про заботу о людях.