Тромб, некроз и отказ врачей признавать вину: пластика едва не стала смертельной для москвички

Жительница Москвы пережила страшные последствия пластической операции: вместо желаемой красоты она оказалась в реанимации с тромбом, некрозом тканей и нагноениями. Анализы, указывающие на риск тромбообразования, были проигнорированы, врачи не назначили профилактику, а после случившегося клиника предложила лишь вернуть деньги, отказавшись признать вину.

Пластическая хирургия — это всегда риск, но москвичка, как и многие другие пациентки, доверилась специалистам. Перед операцией она сдала все необходимые анализы, однако медики, по данным Telegram-канала Baza, не приняли во внимание показатели, указывающие на высокую вероятность тромбообразования. В таких случаях врачи обычно либо назначают профилактическое лечение, либо отказывают в проведении вмешательства, но в этой истории оба варианта были проигнорированы.

Спустя несколько дней после операции девушка почувствовала резкое ухудшение. Сильная одышка стала поводом для вызова скорой, и уже в больнице врачи диагностировали некроз тканей, нагноения и тромб, заблокировавший легочные сосуды. Без срочной медицинской помощи пациентка могла не выжить — ситуация грозила остановкой сердца.

Когда девушка пришла в себя, она попыталась добиться справедливости от клиники, где проводилась операция. Однако медучреждение ограничилось предложением вернуть деньги за операцию, свою ответственность признавать наотрез отказалось. Девушка уже подала иск в суд, но моральный и физический ущерб оценен в сумму, которую просто так не восполнить. Впереди у пациентки долгое и сложное восстановление, а вопрос о наказании врачей пока остается открытым.