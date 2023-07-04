Тромбоз бедренной артерии мог привести к ампутации ноги пожилой женщины в Сергиевом Посаде

Выяснилось, месяц назад пациентке был установлен стент в бедренную артерию и назначены препараты, препятствующие образованию тромбов. Однако женщина рекомендациям не следовала и лекарства не принимала.

К тому же, специалисты выявили некротические язвы, образовавшиеся вследствие развития ишемии. Такое состояние могло привести к гангрене с последующей ампутацией ноги. Однако операция прошла успешно и заняла 3 часа. На данный момент женщина уже выписана на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил работу отремонтированной детской поликлиники № 2 в Ивантеевке.