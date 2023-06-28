Андрей Воробьев проверил работу отремонтированной детской поликлиники № 2 в Ивантеевке

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу детской поликлиники № 2 в Ивантеевке. В апреле этого года в медучреждении был завершен ремонт. Работы проводились в рамках областной программы «Наша поликлиника».

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья, глава региона осмотрел новый рентген-кабинет и кабинет травматолога, а также пообщался с врачами, пациентами и их родителями.

«Поликлиника оснащена всем необходимым оборудованием, в прошлом году здесь был установлен новый рентген-аппарат. Прием пациентов ведут врачи-педиатры, а также детский хирург, офтальмолог, невролог, отоларинголог, травматолог-ортопед и другие специалисты», — сказал Андрей Воробьев.

На встрече с врачами губернатор также сообщил, что в следующем году будет капитально отремонтировано здание взрослой поликлиники.

Фото: [ Антон Чернов ]

Ремонт в детской поликлинике стартовал в ноябре прошлого года. Были приведены в порядок все инженерные коммуникации, а также проведена перепланировка входных групп. Потоки пациентов разделили. Также в здании оборудовали закрытую колясочную.

Как рассказал главврач Владимир Мануйлов, хирургическую и травматологическую службу объединили в один блок, сделали общую перевязочную. Пока шел ремонт, прием детей осуществлялся на первом этаже терапевтического корпуса стационара.

Детская поликлиника № 2 Московской областной больницы имени профессора Розанова обслуживает свыше восемнадцати тысяч пациентов. В сутки медучреждение принимает до четырехсот человек. Медицинское учреждение приведено к региональному стандарту: здесь организованы открытая регистратура с ифоматом и электронное табло, оборудованы комнаты матери и ребенка, есть игровая зона и два сестринских поста.

Фото: [ Антон Чернов ]

В этом году медучреждение вошло в региональный проект «Поликлиника перезагрузка». Это позволит сделать его еще более комфортным для пациентов.

Ранее сообщалось, что в рамках рабочего визита в Ивантеевку Андрей Воробьев также посетил обновленный сквер.