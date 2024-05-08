Цех и магазин мясных деликатесов открылись в Пушкинском округе
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В деревне Кощейково городского округа Пушкинский открылись цех и магазин домашних колбас и мясных деликатесов «КОЛБАСНЫЙ ЦЕХЪ». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Новое предприятие расположено в районе Ярославского шоссе. В ведомстве уточнили, что покупатели смогут приобрести мясо, мясные деликатесы в широком ассортименте, а также различные колбасные изделия.
«Разнообразие свойств сырья и способов приготовления цеха позволят выпускать продукцию, удовлетворяющую самые разные запросы потребителя», — отметили в сообщении.
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