Глава Херсонской области Владимир Сальдо пояснил, зачем боевики ВСУ предприняли накануне попытку высадиться на Тендровской косе в устье Днепра.

Напомним, вражеских диверсантов, прибывших на пяти лодках в середине недели на косу, поджидали российские пехотинцы. Четыре лодки были уничтожены вместе с экипажем при помощи стрелково-минометного огня, а одной лодке удалось сбежать.

«Основной целью десанта ВСУ на Тендровской косе была установка украинского флага под видеозапись», — написал Сальдо в своем аккаунте в соцсетях.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.