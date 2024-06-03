Центр грудного вскармливания появился в перинатальном центре в подмосковном Видном

В Видновском перинатальном центре открылся центр грудного вскармливания, где, помимо врачей и медицинских сестер, будут работать специалисты по грудному вскармливанию. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Случается, что новоиспеченная мама не всегда готова к активной лактации, кормлению грудью и часто у нее возникает много вопросов. Чтобы вскармливание было оптимальным для ребенка и комфортным для женщины важно ей помочь. В центре работают опытные специалисты для поддержки и консультирования», — отметила заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей Юлия Кузьминова.

Помимо этого, в центре также есть банк грудного молока, который необходим для детей, находящихся в реанимации. Отметим, что найти информацию о системе родовспоможения в регионе, можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». В ведомстве также добавили, что нацпроект «Демография», который, в том числе, направлен на поддержку семей, планирующих беременность, является одним из приоритетных в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.