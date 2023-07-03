Центр «Мой бизнес» проведет тренинг для предпринимателей Подмосковья

В этот четверг в Москве пройдет бесплатный тренинг «Матрица Остервальдера или как найти слабые места в своем бизнесе», в котором смогут принять участие предприниматели из Подмосковья, сообщили в областном Мининвесте. Мероприятие организовал центр «Мой бизнес» Подмосковья в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

В сообщении ведомства уточнили, что в ходе мероприятия участникам помогут сформировать дорожную карту развития бизнеса, определить ключевые зоны роста и увеличения прибыли. После окончания тренинга им выдадут сертификат о прохождении обучения. Добавим, что в качестве спикера на тренинге выступит эксперт по личным продажам Алексей Филиппов. Участие бесплатное, зарегистрироваться можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и зампред правительства России Марат Хуснуллин обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

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