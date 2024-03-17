Центр общественного наблюдения в Одинцово начал работу в финальный день президентских выборов

В подмосковном Одинцово начал работу Центр общественного наблюдения за выборами.

Напомним, сегодня в России проходит третий — финальный — день голосования на выборах президента.

В Центре общественного наблюдения работают журналисты, общественники и наблюдатели, в том числе представители иностранных делегаций и депутаты. В течение дня они будут следить за тем, что происходит на избирательных участках.

Также в Центре общественного наблюдения в Одинцово пройдут брифинги.

Напомним, этим утром в Московской области открылось почти четыре тысячи избирательных участков.