Центр переподготовки Мострансавто подготовит к выпуску более ста водителей категории D для работы в Подмосковье

Водители в Подмосковье могут пройти переподготовку на категорию D на базе филиала АО «Мострансавто» МАП № 11 в Балашихе, обучение там сейчас проходят 85 человек, еще 53 — готовятся к выпускным экзаменам. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Обучение проводится бесплатно и рассчитано на два месяца, программа состоит из заочных и очных практических занятий и экзаменов. Участниками программы могут стать мужчины и женщины старше 21 года, у которых есть среднее образование и права категории В или С. Во время обучения им будут выплачивать стипендию в размере 19 242 рубля. После успешной сдачи экзаменов водитель должен будет отработать в компании не менее одного года. Желающие пройти обучение могут записаться по номеру +7 (903) 161-92-91 или через электронную почту rabota@mtamo.ru.

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